Разработчики рассказали, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет один из самых больших открытых миров

После того как на Xbox Games Showcase был представлен первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2, разработчики игры из GSC Game World ответили на часто задаваемые вопросы в сообществе во "ВКонтакте".

Вопрос: Будет ли в игре открытый мир?

GSC: Да. Зона в S.T.A.L.K.E.R. 2 — один из самых больших открытых миров в сеттинге постапокалипсиса на данный момент.



В: Что с сюжетом?

GSC: В игре будет масштабный нелинейный сюжет. Решения игрока будут влиять не только на судьбу персонажей и локальные события, но и на мир в целом.



В: Будет ли графика, как в трейлере?

GSC: Трейлер отображает уровень графики и атмосферы, который мы стремимся реализовать в финальной версии игры.



В: Нужно ли играть в предыдущие игры серии перед тем, как начать S.T.A.L.K.E.R. 2?

GSC: S.T.A.L.K.E.R. 2 — самостоятельная игра, с которой можно начать знакомство со вселенной. Для максимального погружения мы рекомендуем пройти предыдущие части серии.



В: Какие локации мы наверняка сможем увидеть в игре?

GSC: Как и прежде, действие игры будет проходить на территории ЧЗО. Новые локации соседствуют с уже знакомыми.



В: Что за аномалию нам показали в трейлере?

GSC: Это новая аномалия, особенности которой сможете узнать в игре.



В: Будут ли в игре новые артефакты и монстры?

GSC: Да. Уверены, что новые порождения Зоны не оставят вас равнодушными.



В: Кого нам показали в конце трейлера, это главный герой?

GSC: Это герой Зоны — сталкер.



В: В трейлере был показан геймплей?

GSC: Ролик создан на движке игры с использованием наших игровых моделей.