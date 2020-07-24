Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Разработчики рассказали, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет один из самых больших открытых миров

Разработчики рассказали, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет один из самых больших открытых миров
Киберспорт / Другие игры 0

После того как на Xbox Games Showcase был представлен первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2, разработчики игры из GSC Game World ответили на часто задаваемые вопросы в сообществе во "ВКонтакте".

Вопрос: Будет ли в игре открытый мир?
GSC: Да. Зона в S.T.A.L.K.E.R. 2 — один из самых больших открытых миров в сеттинге постапокалипсиса на данный момент.

В: Что с сюжетом?
GSC: В игре будет масштабный нелинейный сюжет. Решения игрока будут влиять не только на судьбу персонажей и локальные события, но и на мир в целом.

В: Будет ли графика, как в трейлере?
GSC: Трейлер отображает уровень графики и атмосферы, который мы стремимся реализовать в финальной версии игры.

В: Нужно ли играть в предыдущие игры серии перед тем, как начать S.T.A.L.K.E.R. 2?
GSC: S.T.A.L.K.E.R. 2 — самостоятельная игра, с которой можно начать знакомство со вселенной. Для максимального погружения мы рекомендуем пройти предыдущие части серии.

В: Какие локации мы наверняка сможем увидеть в игре?
GSC: Как и прежде, действие игры будет проходить на территории ЧЗО. Новые локации соседствуют с уже знакомыми.

В: Что за аномалию нам показали в трейлере?
GSC: Это новая аномалия, особенности которой сможете узнать в игре.

В: Будут ли в игре новые артефакты и монстры?
GSC: Да. Уверены, что новые порождения Зоны не оставят вас равнодушными.

В: Кого нам показали в конце трейлера, это главный герой?
GSC: Это герой Зоны — сталкер.

В: В трейлере был показан геймплей?
GSC: Ролик создан на движке игры с использованием наших игровых моделей.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020