Все игры с презентации Microsoft будут бесплатными для владельцев Xbox Game Pass
Все игры, показанные на презентации Xbox Games Showcase, будут бесплатными для владельцев Xbox Game Pass, сообщила пресс-служба сервиса в "Твиттере".
Напомним, на презентации, прошедшей вчера, 23 июля, показали S.T.A.L.K.E.R. 2, Fable, Halo Infinite, State of Decay 3 и другие игры, которые станут эксклюзивами для Xbox Series X на старте продаж.
В России наиболее ожидаемой игрой из представленных была именно S.T.A.L.K.E.R. 2 — шутер от первого лица во вселенной постапокалипсиса. Изначально выход игры планировался на 2012 год. Однако из-за различных проблем разрабатываемая украинской компанией GSC Game World игра постоянно переносилась.
Напомним, релиз консоли Xbox Series X запланирован на осень 2020 года.
- 24 июля 2020
-
13:50
-
12:56
-
12:25
-
12:08
-
03:22
-
02:56
- 23 июля 2020
-
20:29
-
20:14
-
19:53
-
19:34
-
19:20
-
19:06
-
18:46
-
18:35
-
16:48
-
14:59
-
13:43
-
13:07
-
12:55
-
12:38
-
11:56
-
10:38
- 22 июля 2020
-
22:33
-
21:02
-
18:44
-
17:26
-
15:50
-
14:09
-
13:15
-
12:31
-
12:16
-
00:08
- 21 июля 2020
-
23:06
-
20:58
-
19:55
Партнерский контент