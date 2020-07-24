Все игры с презентации Microsoft будут бесплатными для владельцев Xbox Game Pass

Все игры, показанные на презентации Xbox Games Showcase, будут бесплатными для владельцев Xbox Game Pass, сообщила пресс-служба сервиса в "Твиттере".

Напомним, на презентации, прошедшей вчера, 23 июля, показали S.T.A.L.K.E.R. 2, Fable, Halo Infinite, State of Decay 3 и другие игры, которые станут эксклюзивами для Xbox Series X на старте продаж.

В России наиболее ожидаемой игрой из представленных была именно S.T.A.L.K.E.R. 2 — шутер от первого лица во вселенной постапокалипсиса. Изначально выход игры планировался на 2012 год. Однако из-за различных проблем разрабатываемая украинской компанией GSC Game World игра постоянно переносилась.

Напомним, релиз консоли Xbox Series X запланирован на осень 2020 года.