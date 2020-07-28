Blizzard не планирует выпускать World of Warcraft на Xbox Series X

Blizzard сообщила, что не планирует выпускать World of Warcraft и аддон Shadowlands на консоли нового поколения Xbox Series X.

Вчера, 27 июля, портал Gematsu сообщил в "Твиттере", что на сайте бразильского рейтингового агентства появилась информация о выходе World of Warcraft: Shadowlands на Xbox Series X.

«На данный момент мы не планируем выпускать World of Warcraft на Xbox Series X. На сайте бразильского министерства эта информация появилась по ошибке. Этот список уже был исправлен, игра выйдет только на ПК», — приводит слова представителя Blizzard Polygon.

В настоящий момент World of Warcraft: Shadowlands находится в стадии бета-тестирования, а полноценный релиз запланирован на осень 2020 года.