Игра-головоломка по сериалу «Острые козырьки» выйдет 20 августа

На канале британского издателя Curve Digital в YouTube был опубликован трейлер игры-головоломки по сериалу «Острые козырьки» Peaky Blinders: Mastermind.

Сообщается, что релиз игры состоится 20 августа. Peaky Blinders: Mastermind будет доступна для ПК и консолей Xbox. В Steam и Microsoft Store уже можно оформить предзаказ.

Посмотреть трейлер Peaky Blinders: Mastermind можно по ссылке.

«Острые козырьки» — британский сериал о гангстерах, чьей отличительной особенностью, по преданиям, стали остро заточенные лезвия бритвы, зашитые в козырьки кепи. История основана на реальных событиях, действие разворачивается в Бирмингеме в период между Первой и Второй мировыми войнами. Главную роль в сериале исполнил Килиан Мёрфи.