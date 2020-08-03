Каждый игрок может оценить любой нож из CS:GO бесплатно и совершенно законно

Люди тратят огромные деньги на скины, однако есть игроки, которые хотели бы оценить эксклюзивные ножи, но которым жалко тратить деньги на игровые предметы. Существует очень простой способ, благодаря которому можно побегать с любым ножом в CS:GO.
Чтобы оценить любой эксклюзивный нож, нужно запустить локальный сервер, то есть игру с ботами. Далее необходимо ввести в консоли следующую команду:
sv_cheats 1
Чтобы заполучить интересующий вас нож, сначала нужно выбросить текущий. Для этого используйте следующую команду:
mp_drop_knife_enable 1
Последнее, что вам нужно будет сделать, это получить предмет, который вы хотели бы осмотреть в действии. Введите одну из команд в консоли, где каждая команда — это определённый нож:
give weapon_knife_ct
give weapon_knife_t
give weapon_bayonet
give weapon_knife_flip
give weapon_knife_gut
give weapon_knife_karambit
give weapon_knife_m9_bayonet
give weapon_knife_tactical
give weapon_knife_butterfly
give weapon_knife_falchion
give weapon_knifegg
give weapon_knife_survival_bowie
give weapon_knife_push
give weapon_knife_ursus
give weapon_knife_stiletto
give weapon_knife_gypsy_jackknife
give weapon_knife_widowmaker
give weapon_knife_css
Этот метод не работает в матчмейкинге и на любых других сетевых серверах.
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