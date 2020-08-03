Каждый игрок может оценить любой нож из CS:GO бесплатно и совершенно законно

Люди тратят огромные деньги на скины, однако есть игроки, которые хотели бы оценить эксклюзивные ножи, но которым жалко тратить деньги на игровые предметы. Существует очень простой способ, благодаря которому можно побегать с любым ножом в CS:GO.

Чтобы оценить любой эксклюзивный нож, нужно запустить локальный сервер, то есть игру с ботами. Далее необходимо ввести в консоли следующую команду:



sv_cheats 1



Чтобы заполучить интересующий вас нож, сначала нужно выбросить текущий. Для этого используйте следующую команду:



mp_drop_knife_enable 1



Последнее, что вам нужно будет сделать, это получить предмет, который вы хотели бы осмотреть в действии. Введите одну из команд в консоли, где каждая команда — это определённый нож:



give weapon_knife_ct

give weapon_knife_t

give weapon_bayonet

give weapon_knife_flip

give weapon_knife_gut

give weapon_knife_karambit

give weapon_knife_m9_bayonet

give weapon_knife_tactical

give weapon_knife_butterfly

give weapon_knife_falchion

give weapon_knifegg

give weapon_knife_survival_bowie

give weapon_knife_push

give weapon_knife_ursus

give weapon_knife_stiletto

give weapon_knife_gypsy_jackknife

give weapon_knife_widowmaker

give weapon_knife_css

Этот метод не работает в матчмейкинге и на любых других сетевых серверах.