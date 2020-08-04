«Ромы» не будет в FIFA 21

В компании EA Sports сообщили, что футбольный клуб «Рома» не будет представлен в FIFA 21. Клуб заменят на Roma FC, изменив форму, эмблему и празднования игроков. Команда будет выступать на стадионе «Олимпик». При этом настоящие игроки «Ромы» и их внешний вид сохранятся в игре.

Напомним, в FIFA 20 отсутствует настоящий «Ювентус». Поскольку туринский клуб заключил договор с компанией Konami, выпускающей конкурента FIFA игру Pro Evolution Soccer, клуб заменили на Piemonte Calcio.

Ранее стало известно, что итальянские клубы «Интер» и «Милан» стали партнёрами официальными компании EA Sports. В соответствии с условиями соглашения миланские клубы будут эксклюзивно представлены в новой игре. В игре будут воссозданы футболисты, экипировка, базы и стадионы итальянских клубов. В аналогичных симуляторах других фирм официально «Интер» и «Милан» представлены не будут.