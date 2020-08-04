«Ромы» не будет в FIFA 21

В компании EA Sports сообщили, что футбольный клуб «Рома» не будет представлен в FIFA 21. Клуб заменят на Roma FC, изменив форму, эмблему и празднования игроков. Команда будет выступать на стадионе «Олимпик». При этом настоящие игроки «Ромы» и их внешний вид сохранятся в игре.
Напомним, в FIFA 20 отсутствует настоящий «Ювентус». Поскольку туринский клуб заключил договор с компанией Konami, выпускающей конкурента FIFA игру Pro Evolution Soccer, клуб заменили на Piemonte Calcio.
Ранее стало известно, что итальянские клубы «Интер» и «Милан» стали партнёрами официальными компании EA Sports. В соответствии с условиями соглашения миланские клубы будут эксклюзивно представлены в новой игре. В игре будут воссозданы футболисты, экипировка, базы и стадионы итальянских клубов. В аналогичных симуляторах других фирм официально «Интер» и «Милан» представлены не будут.
- 4 августа 2020
-
12:19
-
11:31
- 3 августа 2020
-
23:32
-
23:05
-
23:01
-
18:59
-
18:29
-
17:56
-
16:06
-
15:38
-
14:50
-
14:49
-
14:15
-
12:27
-
12:03
-
10:21
-
09:49
-
09:36
-
09:19
- 2 августа 2020
-
23:14
-
20:51
-
18:47
-
16:56
-
16:41
-
14:19
-
12:21
-
11:51
-
10:26
-
00:33
- 1 августа 2020
-
23:40
-
22:35
-
19:53
-
14:47
-
14:13
-
10:18