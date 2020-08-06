Игрок NAVI по Dota 2 оскорбил мусульман. За это он был оштрафован своим клубом

Мидер команды Natus Vincere по Dota 2 Никита Young G Бочко обидел мусульман во время игры в матчмейкинге.
Игрок прокомментировал конфликт стримеров Тимура ТраВоМаН Хафизова и Никиты Daxak Кузьмина. Daxak призвал игнорировать Тимура в матчмейкинге. Никите не понравилось, что ТраВоМаН «портит игру другим игрокам и паразитирует за счёт медийных личностей». После этого Тимур сообщил, что стал получать письма с угрозами от неких личностей, которые обещают потрепать нервы ему и его родственникам.
Игрок Natus Vincere заступился за Тимура и написал в чате: «Я [нецензурная лексика] в рот мусульман». Хотя точно неизвестно, кто отправлял угрозы в адрес ТраВоМаН'а.
Спустя некоторое время клуб выступил с заявлением: «С момента формирования Natus Vincere любые проявления разжигания розни, вражды и агрессии шли вразрез с философией клуба. Дискриминация и нетолерантное отношение недопустимы вне зависимости от ситуации, поэтому мы также возмущены поведением Никиты Young G Бочко».
В результате клуб наложил на игрока штраф и продлил ему испытательный срок. В случае повторения ситуации контракт с игроком будет расторгнут. Игрок уже извинился перед общественностью: «Это была глупая шутка, не имеющая ничего общего с моими суждениями. Это станет для меня уроком. Прошу прощения у клуба, болельщиков и всех, кого это могло задеть».
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