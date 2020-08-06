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Разработчики Cyberpunk 2077 назвали дату следующей презентации Night City Wire

Разработчики Cyberpunk 2077 назвали дату следующей презентации Night City Wire
Киберспорт / Другие игры 0

Компания CD Projekt RED анонсировала вторую презентацию Night City Wire, на которой будет рассказано о жизненных путях и оружии в Cyberpunk 2077. Презентация пройдёт 10 августа, начало — в 19:00 мск. Информация об этом опубликована в официальном «твиттере» видеоигры.

Также во время презентации появится информация о группе Refused, которая представлена в игре под названием SAMURAI. В прошлом выпуске презентации показали новый трейлер Cyberpunk 2077, нарезку геймплея и интервью с ключевыми разработчиками.

Cyberpunk 2077 — экшен о приключениях в городе недалёкого будущего Найт Сити. Изначально релиз игры был запланирован на апрель, однако его переносили дважды. Актуальная дата выхода — 19 ноября. Игра будет доступна для PlayStation 4, Xbox One и PC, а в будущем также и на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

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