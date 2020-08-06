Разработчики Cyberpunk 2077 назвали дату следующей презентации Night City Wire

Компания CD Projekt RED анонсировала вторую презентацию Night City Wire, на которой будет рассказано о жизненных путях и оружии в Cyberpunk 2077. Презентация пройдёт 10 августа, начало — в 19:00 мск. Информация об этом опубликована в официальном «твиттере» видеоигры.
Также во время презентации появится информация о группе Refused, которая представлена в игре под названием SAMURAI. В прошлом выпуске презентации показали новый трейлер Cyberpunk 2077, нарезку геймплея и интервью с ключевыми разработчиками.
Cyberpunk 2077 — экшен о приключениях в городе недалёкого будущего Найт Сити. Изначально релиз игры был запланирован на апрель, однако его переносили дважды. Актуальная дата выхода — 19 ноября. Игра будет доступна для PlayStation 4, Xbox One и PC, а в будущем также и на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.
- 6 августа 2020
-
19:19
-
18:56
-
16:42
-
16:36
-
15:10
-
13:55
-
13:04
-
12:30
-
12:19
-
09:59
- 5 августа 2020
-
23:37
-
20:39
-
17:46
-
16:30
-
16:12
-
14:31
-
13:22
-
13:17
-
12:52
-
09:19
-
00:47
- 4 августа 2020
-
21:20
-
19:24
-
19:17
-
18:47
-
17:40
-
17:29
-
16:06
-
15:03
-
14:42
-
14:21
-
14:00
-
12:19
-
11:31
- 3 августа 2020
-
23:32