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Дату выхода шутера Serious Sam перенесли на осень

Дату выхода шутера Serious Sam перенесли на осень
Киберспорт / Другие игры 0

Студия Croteam объявила дату выхода игры Serious Sam 4 — 24 сентября. Изначально шутер должен был выйти в августе, но позже планы поменялись, сообщает VGTimes.

Разработчики объявили о новой дате оригинально: с помощью короткого видеоролика, в котором камикадзе без головы бежит к новой дате релиза. Изначально «Крутой Сэм» выйдет только на PC: простое издание в Steam обойдётся в 725 рублей, а издание «Делюкс», в которое входит артбук и скин автомата Томпсона, будет стоить 930 рублей.

Шутер выйдет и на консолях, но дату релиза Croteam пока не называет.

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