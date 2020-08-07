Дату выхода шутера Serious Sam перенесли на осень

Студия Croteam объявила дату выхода игры Serious Sam 4 — 24 сентября. Изначально шутер должен был выйти в августе, но позже планы поменялись, сообщает VGTimes.

Разработчики объявили о новой дате оригинально: с помощью короткого видеоролика, в котором камикадзе без головы бежит к новой дате релиза. Изначально «Крутой Сэм» выйдет только на PC: простое издание в Steam обойдётся в 725 рублей, а издание «Делюкс», в которое входит артбук и скин автомата Томпсона, будет стоить 930 рублей.

Шутер выйдет и на консолях, но дату релиза Croteam пока не называет.