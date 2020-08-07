Дату выхода шутера Serious Sam перенесли на осень
Студия Croteam объявила дату выхода игры Serious Sam 4 — 24 сентября. Изначально шутер должен был выйти в августе, но позже планы поменялись, сообщает VGTimes.
Разработчики объявили о новой дате оригинально: с помощью короткого видеоролика, в котором камикадзе без головы бежит к новой дате релиза. Изначально «Крутой Сэм» выйдет только на PC: простое издание в Steam обойдётся в 725 рублей, а издание «Делюкс», в которое входит артбук и скин автомата Томпсона, будет стоить 930 рублей.
Шутер выйдет и на консолях, но дату релиза Croteam пока не называет.
Бабушка-стример продемонстрировала результат 6 лет игры в Minecraft
- 7 августа 2020
-
07:59
-
03:05
-
00:19
-
00:04
- 6 августа 2020
-
23:35
-
23:10
-
20:52
-
19:19
-
18:56
-
16:42
-
16:36
-
15:10
-
13:55
-
13:04
-
12:30
-
12:19
-
09:59
- 5 августа 2020
-
23:37
-
20:39
-
17:46
-
16:30
-
16:12
-
14:31
-
13:22
-
13:17
-
12:52
-
09:19
-
00:47
- 4 августа 2020
-
21:20
-
19:24
-
19:17
-
18:47
-
17:40
-
17:29
-
16:06
Партнерский контент