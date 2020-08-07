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Bandai Namco выпустила игру по «Форсажу» — Fast & Furious Crossroads

Bandai Namco выпустила игру по «Форсажу» — Fast & Furious Crossroads
Киберспорт / Другие игры 0

Студия Slightly Mad, известная по Project CARS и Need for Speed: Shift, и компания Bandai Namco Entertainment опубликовали релизный трейлер Fast & Furious Crossroads («‎Форсаж: Перекрёстки»). Игра была анонсировали во время The Game Awards 2019. Её релиз состоялся 7 авгycта 2020 гoдa для PS4, Xbox One и РС.

Fast & Furious Crossroads — командная аркадная гонка по мотивам серии фильмов «Форсаж». В сюжете задействованы герои фильмов, в том числе персонажи Вина Дизеля и Мишель Родригес. В игре пользователи также увидят Тайриза Гибсона, Соникуа Мартин-Грин («Ходячие мертвецы») и Азию Кейт Диллон («Джон Уик 3»).

Купить Fast & Furious Crossroads можно как в базовом варианте (1999 рублей — в Steam, 3999 рублей — в PS Store), так и в расширенном (3199 рублей — в Steam, 5799 рублей — в PS Store). Кроме того, до 7 сентября все желающие могут дополнительно скачать бесплатно стартовый набор: Mitsubishi Eclipse, три наклейки и четыре предмета персонализации для многопользовательского режима.

Права на видео принадлежат Bandai Namco Entertainment. Видео можно посмотреть на канале BANDAI NAMCO Entertainment Europe на YouTube.

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