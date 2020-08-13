Российский киберспортсмен получил VAC-бан в CS:GO прямо во время матча

Российский игрок команды Baclerbi Никита LostDF Бабалыков получил VAC-бан в Counter Strike: Global Offensive прямо во время матча, сообщает ceh9.tv в группе во «ВКонтакте».

Инцидент произошёл во время CIS-квалификаций на IEM New York 2020.

Скриншот доступен в сообществе ceh9.tv во "ВКонтакте".

Вероятно, VAC-бан был получен игроком по ошибке: в CS:GO прошла волна блокировок. Были заблокированы многие пользователи, ранее не использовавшие запрещённые программы. В таком случае блокировку с аккаунта снимут в ближайшее время.

Во время матча игрока заменил тренер, Baclerbi одержали победу со счётом 16:12. Спустя некоторое время тиммейт Бабалыкова Евгений Norwi Ермолин подтвердил, что игрок получил VAC-бан по ошибке.