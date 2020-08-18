Bethesda начала бесплатную раздачу Quake III Arena

Издатель Bethesda Softworks продолжает бесплатно раздавать игры из серии Quake в честь конференции QuakeCon 2020, которая проходила с 7 по 10 августа.

До 20 августа у игроков есть возможность бесплатно получить Quake III Arena — легендарный сетевой шутер 1999 года.

Чтобы получить игру бесплатно, необходимо установить цифровой магазин Bethesda.net и авторизоваться. Если лаунчер уже установлен, Quake III Arena появится в списке купленных игр автоматически при запуске.

Ранее Bethesda уже раздавала Quake 2 и Quake.

Quake — серия игр в жанре шутера от первого лица, разработанная компанией id Software. Первая игра была выпущена в июне 1996 года. Самой новой игрой серии стала Quake Champions, которая вышла летом 2017 года.