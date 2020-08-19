Игроки раскритиковали Microsoft Flight Simulator из-за технических проблем

Пользователи раскритиковали Microsoft Flight Simulator после выхода игры на ПК. Игроки остались недовольны техническими проблемами при запуске игры.

Многие пользователи оставили негативные отзывы об игре на Steam. При этом ранее журналисты высоко оценили симулятор, на Metacritic рейтинг составил 93 балла.

Игроки пожаловались на многочисленные технические проблемы. Так, для запуска требуется отдельный лаунчер. К тому же Steam считает за время, проведённое в игре, даже скачивание требуемых файлов. Поэтому игроки не смогут вернуть симулятор из-за обнаруженных технических проблем. А на подготовку к запуску потребуется около двух часов.

Microsoft Flight Simulator – самый известный авиасимулятор в мире. В нём точно воссоздан процесс управления самолётом.