Вышел новый трейлер Microsoft Flight Simulator, посвящённый самолётам и аэропортам
На канале Xbox в YouTube был размещён новый трейлер авиасимулятора нового поколения Microsoft Flight Simulator, посвящённый самолётам и аэропортам.
Посмотреть видео можно на канале Xbox в YouTube.
В ролике детально показаны несколько достоверно воссозданных моделей самолётов, а также живописные виды и полёты над различной местностью. Всего в игре будет представлено более 37 тысяч аэропортов, некоторые из которых полностью воссозданы вручную.
Релиз Microsoft Flight Simulator запланирован на 18 августа. Игра выйдет на ПК, а также сразу станет доступна для Xbox One и появится в каталоге Xbox Game Pass. Игра уже доступна для предзаказа в Steam за 4356 рублей, в Microsoft Store — за $ 60 (4400 рублей).
- 13 августа 2020
-
13:42
-
12:08
-
11:32
- 12 августа 2020
-
18:04
-
18:03
-
16:27
-
14:59
-
13:56
-
13:17
-
13:13
-
11:02
-
00:18
- 11 августа 2020
-
22:57
-
20:14
-
19:30
-
17:15
-
15:57
-
14:20
-
12:29
-
11:28
-
10:00
-
05:27
-
01:40
-
00:55
-
00:42
- 10 августа 2020
-
23:50
-
23:32
-
21:59
-
21:54
-
20:03
-
18:55
-
18:05
-
16:26
-
16:14
-
15:17
Партнерский контент