Вышел новый трейлер Microsoft Flight Simulator, посвящённый самолётам и аэропортам

На канале Xbox в YouTube был размещён новый трейлер авиасимулятора нового поколения Microsoft Flight Simulator, посвящённый самолётам и аэропортам.

Посмотреть видео можно на канале Xbox в YouTube.

В ролике детально показаны несколько достоверно воссозданных моделей самолётов, а также живописные виды и полёты над различной местностью. Всего в игре будет представлено более 37 тысяч аэропортов, некоторые из которых полностью воссозданы вручную.

Релиз Microsoft Flight Simulator запланирован на 18 августа. Игра выйдет на ПК, а также сразу станет доступна для Xbox One и появится в каталоге Xbox Game Pass. Игра уже доступна для предзаказа в Steam за 4356 рублей, в Microsoft Store — за $ 60 (4400 рублей).