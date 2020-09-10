На чём лучше играть: ПК или консоль? Выскажите ваше мнение!
Мы запускаем новый формат материалов, в котором авторами выступают читатели. Первая тема разжигает споры между фанатами видеоигр уже много лет.
На чём лучше играть: на компьютере или консоли? Вложиться в мощный комп или найти место под телевизором для приставки?
Новое поколение Xbox и PlayStation вроде бы должно похоронить «ПК-бояр», но сколько уже обещали подобное. При этом мощности, которые будут выдавать PS5 и Xbox SX, вполне сравнимы с топовыми компами. Да ещё и дешевле. Или потом придётся разориться на играх и джойстиках? Бесконечный батл!
Расскажите нам, заполнив форму ниже, почему ваш компьютер или консоль – лучшее, на чем можно играть. Мы прочитаем ваши истории и, возможно, опубликуем.
Только, пожалуйста, без оскорблений. Такие посты точно не пройдут модерацию.
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