Для Microsoft Flight Simulator вышел новый мод с более реалистичной Москвой

В магазине дополнений Microsoft Flight Simulator появился новый мод Moscow Landmarks. Он позволяет сделать в игре более реалистичной Москву. Авторами мода является студия Drzewiecki Design.
Как сообщается в описании, разработчики добавили в игру около 1 тыс. различных зданий. Так, с помощью мода в Москве появились деловой центр «Москва-Сити», Останкинская башня, стены Кремля и другие достопримечательности. Всего этого в оригинальной версии игры не было. Также мод улучшает все московские аэропорты.
Дополнение стоит € 11,99. Приобрести его сейчас можно только на сайте SimMarket, но в будущем его планируют добавить и во внутриигровой магазин.
В оригинальной версии игры были воссозданы лишь Кремль и храм Христа Спасителя. Остальные достопримечательности создавались автоматически с помощью спутниковых снимков. Поэтому они были менее реалистичными.
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