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Игрок сравнил реальное место с аналогом из Microsoft Flight Simulator и восхитил Reddit

Игрок сравнил реальное место с аналогом из Microsoft Flight Simulator и восхитил Reddit
Киберспорт / Другие игры 0

Пользователь Reddit под ником romym15 нашёл в Microsoft Flight Simulator место, которое он сфотографировал в реальной жизни. Геймер опубликовал фотографии, сравнивая две локации и они действительно выглядят практически одинаково.

Пост romym15 набрал уже более 70 тысяч лайков, а пользователи просто восхищены реалистичностью авиасимулятора.

Microsoft Flight Simulator — серия гражданских авиасимуляторов, выпускаемых корпорацией Microsoft. От многих других серий авиасимуляторов MSFS отличается весьма реалистичной физикой нормального полёта, и, как следствие, большой сложностью управления самолётом.

Автор YouTube-канала TUCKIE10 показал Москву с высоты птичьего полёта в игре Microsoft Flight Simulator. Автор видео установил максимальные графические настройки, выставив разрешение на 4K.

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