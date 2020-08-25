Звезда NAVI s1mple назвал главную проблему онлайн-турниров

Лидер состава NAVI по CS:GO Александр s1mple Костылев назвал основную проблему, с которой он столкнулся во время онлайн-турниров. Напомним, из-за пандемии коронавируса все команды, начиная с марта, соревнуются исключительно по сети.



«Мой пинг при игры из дому на русских серверах в районе 50. К примеру, у Perfecto, который тоже был в Киеве, пинг 20. Когда мы просили некоторые команды сыграть на немецком сервере, чтобы пинг у всех был 35-40, они отказывались. Получались матчи, когда у всей команды-соперника пинг 2-5, у нас у троих ребят 2-5, у меня 50, а у Perfecto 20. Это и есть самая главная проблема.



Что касается компьютеров и всего остального, то всё было отлично», — заявил Костылев во время интервью, выложенном на официальном канале NAVI в YouTube.