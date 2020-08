Microsoft показала ограниченную серию Xbox One в стиле «Чудо-женщины: 1984»

Компания Microsoft показала ограниченную серию консоли Xbox One в стилистике фильма «Чудо-женщина: 1984». Также компания предложила пользователям выиграть две из трёх эксклюзивных консолей. Для этого необходимо поставить лайк и ретвитнуть одну из будущих публикаций в твиттер-аккаунте Xbox.

Права на видео принадлежат Microsoft. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Xbox.

Третья консоль Wonder Woman Golden Armor выполнена из 24-каратного золота. Её и «золотой» геймпад компания выставит на аукцион. Все вырученные средства Microsoft направит в организацию Together for Her, которая помогает женщинам, пережившим домашнее насилие.

Xbox One — третья по счёту игровая приставка от компании Microsoft, являющаяся преемницей Xbox 360. Конкурентами Xbox One среди игровых платформ восьмого поколения являются PlayStation 4 от Sony Computer Entertainment, Wii U и Nintendo Switch от Nintendo.