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Появилось первое фото GeForce RTX 3090. Она выглядит огромной на фоне системной платы

Появилось первое фото GeForce RTX 3090. Она выглядит огромной на фоне системной платы
Киберспорт 0

В интернете появилась одна из первых «живых» фотографий новой видеокарты от NVIDIAGeForce RTX 3090.

Фотография доступна на странице 3DCenter.org в "Твиттере".

На фото представлена RTX 3090 в исполнении ASUS. Скорее всего, речь о серии ROG Strix. Точные габариты RTX 3090 остаются неизвестными, однако на фоне материнской платы формата Mini-ITX она выглядит огромной.

Напомним, RTX 3090 — старшая в линейке новых видеокарт NVIDIA. Она получила 24 ГБ видеопамяти формата GDDR6x. Её стоимость — от $ 1500. Сообщалось, что помимо моделей GeForce RTX 3070 и RTX 3080 появится RTX 3070 Ti c 16 ГБ видеопамяти. Стоимость обычной RTX 3070 составит $ 499, RTX 3080 — $ 700. Релиз GeForce RTX 3080 состоится 17 сентября.

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