Team Secret выиграла престижный турнир по Dota 2 — OMEGA League: Europe Immortal Division

Team Secret не оставила камня на камне от двукратных чемпионов The International — OG — в финале OMEGA League Dota 2: Europe Immortal Division. Команда Клемента Puppey Иванова оказалась сильнее команды Йохана n0tail Сундштайна со счётом 3:0.

Team Secret не потерпела в плей-офф ни одного поражения, разделавшись с Evil Geniuses 2:0 и обыграв OG два раза — 2:1 и 3:0. За первое место команда получила $ 200 тыс.

OMEGA League Dota 2: Europe Immortal Division — онлайн-турнир от киевской студии WePlay! и организаторов российского чемпионата EPICENTER, прошедший с 14 августа по 6 сентября вместо The International 10, который был отменён из-за коронавируса. Команды разыграли призовой в размере $ 500 тыс. Ознакомиться со всеми результатами можно по этой ссылке.

Второй сезон OMEGA League был анонсирован ещё до финала. Следующий турнир пройдёт с 28 октября по 13 декабря 2020 года. Призовой фонд останется на том же уровне и предложит командам $ 500 тыс. в первом дивизионе и $ 50 тыс. — во втором.