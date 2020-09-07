Team Secret выиграла престижный турнир по Dota 2 — OMEGA League: Europe Immortal Division

Team Secret не оставила камня на камне от двукратных чемпионов The International — OG — в финале OMEGA League Dota 2: Europe Immortal Division. Команда Клемента Puppey Иванова оказалась сильнее команды Йохана n0tail Сундштайна со счётом 3:0.
Team Secret не потерпела в плей-офф ни одного поражения, разделавшись с Evil Geniuses 2:0 и обыграв OG два раза — 2:1 и 3:0. За первое место команда получила $ 200 тыс.
OMEGA League Dota 2: Europe Immortal Division — онлайн-турнир от киевской студии WePlay! и организаторов российского чемпионата EPICENTER, прошедший с 14 августа по 6 сентября вместо The International 10, который был отменён из-за коронавируса. Команды разыграли призовой в размере $ 500 тыс. Ознакомиться со всеми результатами можно по этой ссылке.
Второй сезон OMEGA League был анонсирован ещё до финала. Следующий турнир пройдёт с 28 октября по 13 декабря 2020 года. Призовой фонд останется на том же уровне и предложит командам $ 500 тыс. в первом дивизионе и $ 50 тыс. — во втором.
- 7 сентября 2020
-
00:29
-
00:14
- 6 сентября 2020
-
23:18
-
22:43
-
21:18
-
19:12
-
13:44
-
12:41
-
10:39
-
00:54
- 5 сентября 2020
-
20:41
-
18:59
-
17:44
-
14:54
-
14:30
-
14:22
-
12:53
-
11:12
- 4 сентября 2020
-
23:24
-
20:16
-
14:56
-
13:58
-
12:28
-
11:04
-
10:50
-
00:30
-
00:10
- 3 сентября 2020
-
22:34
-
20:15
-
20:02
-
18:48
-
17:26
-
16:48
-
15:52
-
14:51