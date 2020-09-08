Инсайдер раскрыл технические характеристики Xbox Series S
Инсайдер WalkingCat, который раскрыл цену и дату выхода Xbox Series S, опубликовал в «Твиттере» видео с характеристиками консоли.
Посмотреть видео можно на странице WalkingCat в "Твиттере".
Xbox Series S станет самой компактной консолью Microsoft — она на 60% меньше, чем старшая Xbox Series X. На консоли можно будет запускать игры в 1440p и 120 FPS с возможностью масштабирования до 4K. Seires S получит SSD на 512 ГБ и будет поддерживать технологию трассировки лучей DirectX.
В консоли отсутствует привод, поэтому все игры будут доступны только в цифровом формате.
Напомним, Microsoft официально анонсировала Xbox Series S и сообщила, что стоимость доступной консоли следующего поколения составит $ 299.
Microsoft официально анонсировала Xbox Series S и подтвердила цену новинки
- 8 сентября 2020
-
17:54
-
15:23
-
11:12
-
09:20
- 7 сентября 2020
-
23:12
-
21:16
-
18:46
-
16:01
-
15:24
-
14:54
-
14:35
-
12:30
-
04:17
-
00:29
-
00:14
- 6 сентября 2020
-
23:18
-
22:43
-
21:18
-
19:12
-
13:44
-
12:41
-
10:39
-
00:54
- 5 сентября 2020
-
20:41
-
18:59
-
17:44
-
14:54
-
14:30
-
14:22
-
12:53
-
11:12
- 4 сентября 2020
-
23:24
-
20:16
-
14:56
-
13:58
Партнерский контент