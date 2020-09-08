Инсайдер раскрыл технические характеристики Xbox Series S

Инсайдер WalkingCat, который раскрыл цену и дату выхода Xbox Series S, опубликовал в «Твиттере» видео с характеристиками консоли.

Посмотреть видео можно на странице WalkingCat в "Твиттере".

Xbox Series S станет самой компактной консолью Microsoft — она на 60% меньше, чем старшая Xbox Series X. На консоли можно будет запускать игры в 1440p и 120 FPS с возможностью масштабирования до 4K. Seires S получит SSD на 512 ГБ и будет поддерживать технологию трассировки лучей DirectX.

В консоли отсутствует привод, поэтому все игры будут доступны только в цифровом формате.

Напомним, Microsoft официально анонсировала Xbox Series S и сообщила, что стоимость доступной консоли следующего поколения составит $ 299.