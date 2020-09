Стартовала распродажа игр Ubisoft со скидками до 80%

В Ubisoft Store стартовала распродажа игр со скидками до 80%. Акция приурочена к конференции Ubisoft Forward, которая пройдёт 10 сентября.

Скидки распространяются на 38 тайтлов, среди которых

Tom Clancy’s The Division 2 — 412 рублей (1249 рублей),

Tom Clancy's Rainbow Six Siege — 332 рубля (829 рублей),

Assassin's Creed Odyssey — 747 рублей (2499 рублей),

Assassin's Creed Origins — 499 рублей (2499 рублей),

Watch Dogs 2 — 499 рублей (2499 рублей),

Far Cry 5 — 499 рубей (2499 рублей).

С полным списком предложений можно ознакомиться в Ubisoft Store.

Напомним, до 17 сентября в PlayStation Store проходит распродажа, во время которой можно приобрести The Last of Us: Part 2, Death Stranding, FIFA 20 и другие игры.