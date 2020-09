В PS Store стартовала распродажа The Last of Us: Part 2, FIFA 20 и других AAA-игр

В PlayStation Store стартовала новая распродажа игр, в рамках которой можно приобрести эксклюзивы Sony, в том числе The Last of Us: Part 2. Скидки также доступны на игры от сторонних компаний. Акция продлится до 17 сентября.

Скидки:

The Last of Us: Part 2 — было 4499 руб., стало 3799 руб.;

Days Gone — было 4499 руб., стало 1304 руб.;

God of War — было 1349 руб., стало 1011 руб.;

Marvel's Spider-Man GOTY — было 3199 руб., стало 1599 руб.;

Uncharted 4: A Thief's End — было 1199 руб., стало 599 руб.;

Death Stranding — было 4499 руб., стало 1934 руб.;

Red Dead Redemption 2: Special Edition — было 4999 руб., стало 1749 руб.;

Dreams — было 2599 руб., стало 1949 руб.;

FIFA 20 — было 4499 руб., стало 314 руб.;

Assassin's Creed Odyssey — было 3999 руб., стало 1119 руб.

PlayStation Store — сервис цифровой дистрибуции компании Sony для пользователей консолей PlayStation 3, PlayStation Portable и PlayStation Vita, а также PlayStation 4.