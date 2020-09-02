В PS Store стартовала распродажа The Last of Us: Part 2, FIFA 20 и других AAA-игр

В PlayStation Store стартовала новая распродажа игр, в рамках которой можно приобрести эксклюзивы Sony, в том числе The Last of Us: Part 2. Скидки также доступны на игры от сторонних компаний. Акция продлится до 17 сентября.
Скидки:
The Last of Us: Part 2 — было 4499 руб., стало 3799 руб.;
Days Gone — было 4499 руб., стало 1304 руб.;
God of War — было 1349 руб., стало 1011 руб.;
Marvel's Spider-Man GOTY — было 3199 руб., стало 1599 руб.;
Uncharted 4: A Thief's End — было 1199 руб., стало 599 руб.;
Death Stranding — было 4499 руб., стало 1934 руб.;
Red Dead Redemption 2: Special Edition — было 4999 руб., стало 1749 руб.;
Dreams — было 2599 руб., стало 1949 руб.;
FIFA 20 — было 4499 руб., стало 314 руб.;
Assassin's Creed Odyssey — было 3999 руб., стало 1119 руб.
PlayStation Store — сервис цифровой дистрибуции компании Sony для пользователей консолей PlayStation 3, PlayStation Portable и PlayStation Vita, а также PlayStation 4.
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