В «Инстаграме» EA Sports перепутали Хесуса Наваса и Кейлора Наваса

В официальном аккаунте FIFA в «Инстаграме» перепутали защитника «Севильи» Хесуса Наваса и голкипера «Пари Сен-Жермен» Кейлора Наваса.

EA опубликовали в «сториз» изображение Хесуса Наваса с карточкой Кейлора.

https://www.reddit.com/user/LemaipAP/

На данный момент публикация уже удалена со страницы.

Релиз FIFA 21 состоится 9 октября для ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One. Позже игра дебютирует и на консолях нового поколения. Фанаты симулятора ждали, что FIFA 21 появится на новом движке Unreal Engine 5, однако после выхода дебютного трейлера стало понятно, что UE5 в игре не будет.

Вчера, 10 сентября, компания Electronic Arts опубликовала рейтинги 100 лучших футболистов FIFA 21. Лионель Месси стал обладателем высшего рейтинга — 93. Аргентинец обошёл Криштиану Роналду (92).