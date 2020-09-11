FIFA 21: кто попал в символическую сборную года по версии EA

Вчера, 10 сентября, Electronic Arts представила топ-100 лучших футболистов FIFA 21.

Символическая сборная FIFA 21:

Ян Облак, «Атлетико» — рейтинг 91.

Эндрю Робертсон, «Ливерпуль» — 87.

Серхио Рамос, «Реал» — 89.

Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль» — 90.

Трент Александер-Арнольд, «Ливерпуль» — 87.

Неймар, «ПСЖ» — 91.

Каземиро, «Реал» — 89.

Кевин де Брёйне, «Манчестер Сити» — 91.

Криштиану Роналду, «Ювентус» — 92.

Роберт Левандовски, «Бавария» — 91.

Лионель Месси, «Барселона» — 93.

Релиз FIFA 21 состоится 9 октября для ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One. Позже игра дебютирует и на консолях нового поколения.

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку недоволен своим рейтингом в FIFA 21 и раскритиковал разработчиков.