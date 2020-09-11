FIFA 21: кто попал в символическую сборную года по версии EA
Киберспорт / FIFA 0
Вчера, 10 сентября, Electronic Arts представила топ-100 лучших футболистов FIFA 21.
Символическая сборная FIFA 21:
Ян Облак, «Атлетико» — рейтинг 91.
Эндрю Робертсон, «Ливерпуль» — 87.
Серхио Рамос, «Реал» — 89.
Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль» — 90.
Трент Александер-Арнольд, «Ливерпуль» — 87.
Неймар, «ПСЖ» — 91.
Каземиро, «Реал» — 89.
Кевин де Брёйне, «Манчестер Сити» — 91.
Криштиану Роналду, «Ювентус» — 92.
Роберт Левандовски, «Бавария» — 91.
Лионель Месси, «Барселона» — 93.
Релиз FIFA 21 состоится 9 октября для ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One. Позже игра дебютирует и на консолях нового поколения.
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Ромелу Лукаку остался недоволен своим рейтингом в FIFA 21 и раскритиковал разработчиков
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