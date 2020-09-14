Источник: PlayStation 5 и Xbox Series S будут продаваться в убыток Sony и Microsoft

Консоли нового поколения будут продаваться в убыток Sony и Microsoft, сообщает инсайдер Джефф Грабб на своей странице в "Твиттере".

По данным источника, консоли будут продаваться гораздо дешевле, чем составляет их себестоимость. Сообщается, что Microsoft потеряют от продаж Xbox Series S, а Sony — от продаж PlayStation 5 без привода. Грабб отметил, что эта информация будет верна при цене в $ 400 или $ 500 за PS5 Digital Edition.

Xbox Series S — «младшая» консоль нового поколения в линейке Xbox от Microsoft. Релиз консоли намечен на 10 ноября, предзаказ — на 22 сентября, как и для Xbox Series X. Сообщалось, что Xbox Series S будет стоить $ 299, Xbox Series X — $ 499.

Дата выхода и стоимость PlayStation 5 до сих пор не известна.