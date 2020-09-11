В Сети появились комплектации двух версий PlayStation 5

Инсайдер Дэниел Ахмад на своей странице в "Твиттере" опубликовал комплектации двух версий PlaySation 5 — с приводом и без.

По данным источника, в комплект будут входить консоль, контроллер, SSD на 825 ГБ, подставка, кабель HDMI, кабель питания, инструкция и предустановленная игра Astro’s Playroom. Ахмад отметил, что информация получена от ретейлера из Гонконга, поэтому комплектация может измениться в зависимости от региона.

Дата выхода PlayStation 5 до сих пор не известна. Держится в секрете и цена, в то время как Microsoft уже сообщила стоимость своих консолей. Xbox Series X будет продаваться за $ 499, а младшая — Xbox Series S — за $ 299. Предзаказать консоли можно будет уже 22 сентября.