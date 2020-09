Назван топ-10 RPG с девушками в главной роли

Издание Gamerant опубликовало список десяти RPG с девушками-протагонистами в главной роли, получивших самые высокие оценки Metacritic. Создатели рейтинга считают, что показали, насколько большая репрезентативность у женского пола в популярном жанре.

В топ попали Mass Effect 2 и Diablo, а также по две игры из серий The Elder Scrolls и Divinity: Original Sin. Первое место досталось Transistor и его героине Ред. Игра разошлась миллионным тиражом на разных платформах.

Топ-10 лучших RPG с девушками в главной роли

1. Transistor

2. Odin Sphere Leifthrasir

3. Star Wars: Knights Of The Old Republic

4. Diablo

5. Divinity: Original Sin Enhanced Edition

6. The Elder Scrolls 4: Oblivion

7. Divinity: Original Sin 2 — Definitive Edition

8. Baldur's Gate 2: Shadows Of Amn

9. The Elder Scrolls 5: Skyrim

10. Mass Effect 2