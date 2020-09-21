Among Us обошла PUBG по онлайну за сутки. На пике в неё играли почти 400 тыс. человек

Вчера, 20 сентября, Among Us, многопользовательская игра от студии InnerSloth обошла PlayerUnknown's Battlegrounds по онлайну.
На пике в Among Us играли 388 тыс. человек, в то время как в PUBG — 365 тыс. В рейтинге Steam по количеству игроков игра занимала третье место после Dota 2 и Counter Strike: Global Offensive. В 2018 году PUBG довольно долго лидировала по этому показателю. Онлайн в игре регулярно превышал 3 млн пользователей, а к данному моменту он сократился почти на 90%.
Among Us — кооперативный экшен, релиз которого состоялся в июне 2018 года для ПК и мобильных устройств. Игра начала пользоваться популярностью у геймеров после летсплеев британца Kaif. Спустя некоторое время Among Us привлекла внимание популярных стримеров, например Ченса Sodapoppin Морриса.
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