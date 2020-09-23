Ubisoft обвинили в сексизме за видео Assassin’s Creed Valhalla. Компания отреагировала

Компания Ubisoft оказалась под огнём критики, после того как опубликовала в «твиттере» Assassin's Creed UK видео, в котором нет ни одной женщины-ассасина. В компании отреагировали на это и опубликовали обновлённое видео — уже с женщинами.

«В этом видео мы явно пропустили нескольких великих ассасинов и приносим свои извинения. Мы обновили видео, чтобы отметить всех асассинов, владеющих скрытым клинком. Спасибо нашему страстному комьюнити за вклад», — отмечается в заявлении компании в «Твиттере».

Права на видео принадлежат компании Ubisoft. Посмотреть видео можно в «твиттере» Assassin's Creed UK.

Выход Assassin's Creed на платформах Windows, PlayStation 4, Xbox One запланирован на 10 ноября 2020 года, выход на консолях нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X планируется позже.