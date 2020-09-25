Накопитель на 1 ТБ для Xbox Series X/S обойдётся в почти 20 тыс. рублей

На сайте Xbox появилась карта расширения памяти Seagate для Xbox Series X/S.

Карта памяти напоминает большую флешку. Seagate будет использовать проприетарный разъём, из-за чего ему сложно будет найти альтернативу.

Seagate обойдётся в 19 279 рублей. Стоит отметить, что накопитель незначительно уступает в цене Xbox Series S с памятью на 512 ГБ, которая будет продаваться за 26 990 рублей.

Предзаказы Xbox Series X и Xbox Series S начались 22 сентября в 10:00 мск, однако в Великобритании и Австралии их распродали за несколько минут. Не известно, связано это с высоким спросом или с тем, что приставок было очень мало. Релиз консолей намечен на 10 ноября. Сообщалось, что Xbox Series S будет стоить $ 299, Xbox Series X — $ 499.