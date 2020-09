Fall Guys, Horizon Zero Dawn и Wasteland 3 — Valve назвала топ-20 новинок августа в Steam

Valve опубликовала список лучших новых игр августа в Steam. В списке игры отсортированы по дате выхода. Список составлялся с учётом общей выручки игры за первые две недели после релиза.

Лучшие новые игры августа в Steam

Fall Guys

Empyrion — Galactic Survival

Phantasy Star Online 2

Undermine

The Henry Stickmin Collection

Horizon Zero Dawn

Risk of Rain 2

Factorio

Microsoft Flight Simulator

Rogue Legacy 2

Spiritfarer

Train Sim World 2

PGA TOUR 2K21

Ancestors: The Humankind Odyssey

Captain Tsubasa — Rise of New Champions

Control

Project CARS 3

Madden NFL 21

Night of the Dead

Wasteland 3

Помимо этого Valve отметила пять бесплатных игр, которые привлекли наибольшее число уникальных игроков после релиза:

Phantasy Star Online 2

BLEACH Brave Souls

DDraceNetwork

Incremental Adventures

Frog Fractions: Game of the Decade Edition.