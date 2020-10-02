Стало только хуже. Как будет выглядеть «Человек-Паук» на PS5

На YouTube-канале ElAnalistaDeBits вышел ролик, где сравнивается графика Marvel's Spider-Man Remastered с оригинальной игрой на двух системах разного поколения — PS4 Pro и PS5.

Ремастер «Человека-Паука» на PlayStation 5 был продемонстрирован в режиме 60 FPS. Видимо, в угоду оптимизации (ведь количество кадров повысилось в два раза) разработчиками пришлось немного ухудшить визуальную составляющую.

Так, например, цветовая температура картинки изменилась на более серую, детализация дальних объектов стала только хуже, уменьшилось количество машин и пешеходов, зато расстояние прорисовки стало выше, а некоторые текстуры получили улучшенное качество.

Видео опубликовано на YouTube-канале ElAnalistaDeBits.

Игра будет поддерживать функцию трассировки лучей, но в представленном видео этого пока не видно — все отражения выглядят как в оригинале. Marvel's Spider-Man Remastered включена в состав издания «Человек-Паук: Майлз Моралес. Расширенная версия», которое выходит 12 ноября.