Российский стример получил бан на Twitch за никнейм
Российский стример с ником Nickro666 получил бан на Twitch за неуместный юзернейм.
После блокировки стример обратился к сервису на своей странице в "Твиттере", однако ответа пока не получил. Чем именно Nickro666 нарушил правила сервиса остаётся неизвестным, как и длительность блокировки. Возможно, модераторам сервиса не понравилось, что никнейм созвучен со словом «negro». Из-за блокировки автор был вынужден сменить платформу и продолжил проводить трансляции уже на YouTube.
Twitch — стриминговый сервис, специализирующийся на видеоиграх, в том числе киберспортивных турнирах. Сервис известен жёсткими правилами для создателей контента, за нарушение которых стримеры регулярно получают баны на площадке.
Сотрудники Twitch пожаловались на сексизм, расизм и лицемерие со стороны руководства
- 12 октября 2020
-
11:51
-
11:39
- 11 октября 2020
-
18:26
-
14:46
-
14:01
-
11:35
-
10:56
- 10 октября 2020
-
22:59
-
13:05
-
09:44
-
00:51
-
00:34
- 9 октября 2020
-
22:42
-
22:03
-
18:07
-
18:00
-
15:30
-
14:38
-
13:43
-
13:24
-
12:16
-
01:19
-
01:04
-
00:39
- 8 октября 2020
-
21:58
-
21:55
-
20:34
-
20:31
-
14:39
-
02:42
-
02:22
- 7 октября 2020
-
23:45
-
21:30
-
15:27
-
15:16
Партнерский контент