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Российский стример получил бан на Twitch за никнейм

Российский стример получил бан на Twitch за никнейм
Киберспорт / Другие игры 0

Российский стример с ником Nickro666 получил бан на Twitch за неуместный юзернейм.

После блокировки стример обратился к сервису на своей странице в "Твиттере", однако ответа пока не получил. Чем именно Nickro666 нарушил правила сервиса остаётся неизвестным, как и длительность блокировки. Возможно, модераторам сервиса не понравилось, что никнейм созвучен со словом «negro». Из-за блокировки автор был вынужден сменить платформу и продолжил проводить трансляции уже на YouTube.

Twitch — стриминговый сервис, специализирующийся на видеоиграх, в том числе киберспортивных турнирах. Сервис известен жёсткими правилами для создателей контента, за нарушение которых стримеры регулярно получают баны на площадке.

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