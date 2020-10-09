Сотрудники Twitch пожаловались на сексизм, расизм и лицемерие со стороны руководства

Более десяти бывших и нынешних сотрудников платформы Twitch рассказали о проявлениях сексизма, расизма и лицемерия, с которыми им регулярно приходилось сталкиваться в офисах компании в последние годы. Сообщается, что такая манера поведения в компании считалась нормой, а о поступающих жалобах руководство Twitch предпочитало умалчивать.

«Руководство Twitch просто игнорировало жалобы о домогательствах и оскорблениях, и не важно, в какой они были форме: словесной, физической, сексуальной, на почве расизма или любой другой. Это стало частью внутренней культуры, с которой приходилось сталкиваться всегда и везде. Это было частью рабочего процесса», — приводит слова одного из сотрудников Twitch, пожелавшего остаться неизвестным, издание Games Industry.

«Для меня было шоком увидеть, что такое поведение позволяют себе даже начальники. Когда вы слышите все эти истории, то думаете, что они касаются обычных сотрудников, но не власть имущих. Вы никогда не подумаете, что так ведут себя даже публичные люди, которые работают у всех на виду», — сказал другой сотрудник.