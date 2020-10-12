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Ubisoft повысила системные требования Watch Dogs: Legion

Ubisoft повысила системные требования Watch Dogs: Legion
Киберспорт / Другие игры 0

Разработчики Watch Dogs: Legion изменили системные требования. Теперь для игры на низких настройках и в разрешении 1080p понадобится GTX 970 вместо ранее заявленной GTX 960. Кроме того разработчики добавили в системные требования видеокарты серии GeForce RTX 3000.

1080p / минимальные настройки графики

Процессор: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400
Видеокарта: GeForce GTX 970 / GTX 1650 / Radeon R9 290X
Видеопамять: 4 Гб
Оперативная память: 8 Гб
Жёсткий диск: 45 Гб

1080p / высокие настройки графики

Процессор: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600
Видеокарта: GeForce GTX 1060 / GTX 1660 Super / Radeon RX 480
Видеопамять: 6 Гб
Оперативная память: 8 Гб
Жёсткий диск: 45 Гб

1440p / высокие настройки графики

Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 3600
Видеокарта: GeForce RTX 2060 Super / Radeon RX 5700
Видеопамять: 8 Гб
Оперативная память: 16 Гб
Жёсткий диск: 45 Гб

4K / ультравысокие настройки графики

Процессор: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X
Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti / RTX 3080
Видеопамять: 10 Гб
Оперативная память: 16 Гб
Жёсткий диск: 45 Гб + 20 Гб (для текстур высокого разрешения)

1080p / высокие настройки графики с трассировкой лучей

Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
Видеокарта: GeForce RTX 2060
Видеопамять: 6 Гб
Оперативная память: 16 Гб
Жёсткий диск: 45 Гб

Очень высокие — 1440p с включённой трассировкой лучей:

Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 3600
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070
Объём видеопамяти: 8 ГБ
ОЗУ: 16 ГБ
Жёсткий диск: 45 ГБ

4K / высокие настройки графики с трассировкой лучей

Процессор: Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X
Видеокарта: GeForce RTX 3080
Видеопамять: 10 Гб
Оперативная память: 16 Гб
Жёсткий диск: 45 Гб + 20 Гб (для текстур высокого разрешения).

Ubisoft опубликовала системные требования Watch Dogs: Legion
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