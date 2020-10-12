Ubisoft повысила системные требования Watch Dogs: Legion

Разработчики Watch Dogs: Legion изменили системные требования. Теперь для игры на низких настройках и в разрешении 1080p понадобится GTX 970 вместо ранее заявленной GTX 960. Кроме того разработчики добавили в системные требования видеокарты серии GeForce RTX 3000.

1080p / минимальные настройки графики



Процессор: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400

Видеокарта: GeForce GTX 970 / GTX 1650 / Radeon R9 290X

Видеопамять: 4 Гб

Оперативная память: 8 Гб

Жёсткий диск: 45 Гб



1080p / высокие настройки графики



Процессор: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600

Видеокарта: GeForce GTX 1060 / GTX 1660 Super / Radeon RX 480

Видеопамять: 6 Гб

Оперативная память: 8 Гб

Жёсткий диск: 45 Гб



1440p / высокие настройки графики



Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 3600

Видеокарта: GeForce RTX 2060 Super / Radeon RX 5700

Видеопамять: 8 Гб

Оперативная память: 16 Гб

Жёсткий диск: 45 Гб



4K / ультравысокие настройки графики



Процессор: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X

Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti / RTX 3080

Видеопамять: 10 Гб

Оперативная память: 16 Гб

Жёсткий диск: 45 Гб + 20 Гб (для текстур высокого разрешения)



1080p / высокие настройки графики с трассировкой лучей



Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Видеокарта: GeForce RTX 2060

Видеопамять: 6 Гб

Оперативная память: 16 Гб

Жёсткий диск: 45 Гб

Очень высокие — 1440p с включённой трассировкой лучей:



Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 3600

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070

Объём видеопамяти: 8 ГБ

ОЗУ: 16 ГБ

Жёсткий диск: 45 ГБ

4K / высокие настройки графики с трассировкой лучей



Процессор: Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X

Видеокарта: GeForce RTX 3080

Видеопамять: 10 Гб

Оперативная память: 16 Гб

Жёсткий диск: 45 Гб + 20 Гб (для текстур высокого разрешения).