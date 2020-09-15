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Ubisoft опубликовала системные требования Watch Dogs: Legion

Ubisoft опубликовала системные требования Watch Dogs: Legion
Киберспорт / Другие игры 0

Ubisoft представила системные требования Watch Dogs: Legion. Игра выйдет 29 октября 2020 года.

Ниже вы найдёте варианты настроек для каждого разрешения — 1080p, 1440p и 4K. Отдельно представлены настройки для владельцев видеокарт NVIDIA GeForce RTX.

1080p / минимальные настройки графики

Процессор: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400
Видеокарта: GeForce GTX 960 / Radeon R9 290X
Видеопамять: 4 Гб
Оперативная память: 8 Гб
Свободное место на жёстком диске: 45 Гб

1080p / высокие настройки графики

Процессор: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600
Видеокарта: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 480
Видеопамять: 6 Гб
Оперативная память: 8 Гб
Жёсткий диск: 45 Гб

1440p / высокие настройки графики

Процессор: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600
Видеокарта: GeForce RTX 2060 Super / Radeon RX 5700
Видеопамять: 8 Гб
Оперативная память: 16 Гб
Жёсткий диск: 45 Гб

4K / ультравысокие настройки графики

Процессор: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700K
Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti / AMD Radeon VII
Видеопамять: 11 Гб
Оперативная память: 16 Гб
Жёсткий диск: 45 Гб + 20 Гб (для текстур высокого разрешения)

1080p / высокие настройки графики с трассировкой лучей

Процессор: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600
Видеокарта: GeForce RTX 2070
Видеопамять: 8 Гб
Оперативная память: 16 Гб
Жёсткий диск: 45 Гб

4K / высокие настройки графики с трассировкой лучей

Процессор: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X
Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti
Видеопамять: 11 Гб
Оперативная память: 16 Гб
Жёсткий диск: 45 Гб + 20 Гб (для текстур высокого разрешения)

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