Ubisoft опубликовала системные требования Watch Dogs: Legion

Ubisoft представила системные требования Watch Dogs: Legion. Игра выйдет 29 октября 2020 года.



Ниже вы найдёте варианты настроек для каждого разрешения — 1080p, 1440p и 4K. Отдельно представлены настройки для владельцев видеокарт NVIDIA GeForce RTX.

1080p / минимальные настройки графики



Процессор: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400

Видеокарта: GeForce GTX 960 / Radeon R9 290X

Видеопамять: 4 Гб

Оперативная память: 8 Гб

Свободное место на жёстком диске: 45 Гб

1080p / высокие настройки графики



Процессор: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600

Видеокарта: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 480

Видеопамять: 6 Гб

Оперативная память: 8 Гб

Жёсткий диск: 45 Гб

1440p / высокие настройки графики



Процессор: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600

Видеокарта: GeForce RTX 2060 Super / Radeon RX 5700

Видеопамять: 8 Гб

Оперативная память: 16 Гб

Жёсткий диск: 45 Гб

4K / ультравысокие настройки графики



Процессор: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700K

Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti / AMD Radeon VII

Видеопамять: 11 Гб

Оперативная память: 16 Гб

Жёсткий диск: 45 Гб + 20 Гб (для текстур высокого разрешения)

1080p / высокие настройки графики с трассировкой лучей



Процессор: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600

Видеокарта: GeForce RTX 2070

Видеопамять: 8 Гб

Оперативная память: 16 Гб

Жёсткий диск: 45 Гб

4K / высокие настройки графики с трассировкой лучей



Процессор: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X

Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti

Видеопамять: 11 Гб

Оперативная память: 16 Гб

Жёсткий диск: 45 Гб + 20 Гб (для текстур высокого разрешения)