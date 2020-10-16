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Valve сделала сброс MMR в Dota 2 необязательным. Теперь калибровку можно пройти по желанию

Valve сделала сброс MMR в Dota 2 необязательным. Теперь калибровку можно пройти по желанию
Киберспорт / Dota 2 0

Valve сделала сброс MMR в Dota 2 необязательным, сообщается на официальном сайте игры.

С 22 октября по 22 ноября игрокам станет доступен новый раздел на вкладке «Аккаунт», активный до конца сезона. Игроки смогут сбросить MMR и в любой момент заново пройти калибровку.

«В этом сезоне мы подойдём к сбросу рейтинга по-другому. Во-первых, он станет необязательным. Во-вторых, мы будем вводить его для разных игроков постепенно, чтобы не создавать слишком много непредсказуемости (которая и так существует при начале калибровки). Надеемся, так мы избавимся от большинства недостатков при сбросе рейтинга и позволим всем желающим пройти перекалибровку в более стабильной обстановке», — говорится в сообщении.

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