Sony выпустила бесплатную тему Black Lives Matter для PlayStation 4

Компания Sony разработала новую бесплатную тему для домашнего экрана Play Station 4. Тема посвящена движению Black Lives Matter, которое защищает права темнокожих.
Новая разработка представляет собой чёрные обои с изображением сжатого кулака и надписью Black Lives Matter. Загрузить тему можно в PS Store.
Play Station 5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России и остальных странах дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года. Стоимость консоли в России — 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей.
Движение Black Lives Matter начало набирать обороты после того, как полицейские при задержании убили в Миннесоте темнокожего Джорджа Флойда. После этого во многих городах и штатах США начались массовые акции протеста. При этом участников движения зачастую обвиняли в мародёрстве и хулиганстве.
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