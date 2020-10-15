Sony показала интерфейс PS5

На YouTube-канале PlayStation вышло видео с демонстрацией пользовательского интерфейса консоли нового поколения PlayStation 5, релиз которой в России запланирован на 19 ноября.

Интерфейс создан с целью максимально сэкономить ваше время. После входа в систему игроки смогут быстро возвратиться на тот момент игры, на котором остановились.

Центр управления системой будет открываться нажатием одной кнопки. Через него можно будет получить мгновенный доступ к любой функции консоли, не выходя из игры. Например, проверить статус загрузки, посмотреть статус друзей, настроить контроллер и другие параметры.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Стоимость консоли в России — 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. PS5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России и остальных странах дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года.