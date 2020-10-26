Electronic Arts прислала Эмерику Лапорту карточку с именем Эрик

Защитник клуба «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт получил карточку от разработчиков FIFA. Правда вместо имени Эмерик на карточке написано имя Эрик. Можно подумать, что разработчики ошиблись, но на самом деле они таким образом решили напомнить об одном меме.

В конце сентября 2020 года один из пользователей «Твиттера» написал на странице футболиста сообщение: «Здорово, что ты вернулся Эрик». Лапорт увидел этот пост и спросил: «Кто такой Эрик?». Футболиста настолько насмешило сообщение болельщика, что он даже изменил на какое-то время своё имя в «Твиттере» на «Я — Эрик Лапорте».

Как видите, одним изменением имени в социальной сети дело не ограничилось. Но не все пользователи поняли шутки, действительно поверив в то, что Electronic Arts ошиблась.