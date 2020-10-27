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Ютубер сравнил, как Watch Dogs: Legion выглядит с трассировкой лучей и без. Видео

Ютубер сравнил, как Watch Dogs: Legion выглядит с трассировкой лучей и без. Видео
Киберспорт / Другие игры 0

Ютубер с ником Cycu1 опубликовал видео, в котором сравнил картинку в свежей Watch Dogs: Legion с использованием трассировки лучей и без неё.

Посмотреть видео можно на канале Cycu1 в YouTube.

На первый взгляд найти отличия не так уж просто. Заметнее всего качество картинки меняется тогда, когда на экране присутствуют водоёмы, другие водные поверхности или автомобильные стёкла, в которых можно увидеть качественные отражения.

Watch Dogs: Legion — экшен-игра от третьего лица с открытым миром. Legion — третья часть серии Watch Dogs и прямое продолжение Watch Dogs 2. Выход Watch Dogs: Legion на Xbox One, PS4 и ПК состоится 29 октября 2020 года. Для PS5 релиз намечен на 12 ноября, для Xbox Series X/S — 10 ноября.

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