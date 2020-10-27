Ютубер сравнил, как Watch Dogs: Legion выглядит с трассировкой лучей и без. Видео
Ютубер с ником Cycu1 опубликовал видео, в котором сравнил картинку в свежей Watch Dogs: Legion с использованием трассировки лучей и без неё.
Посмотреть видео можно на канале Cycu1 в YouTube.
На первый взгляд найти отличия не так уж просто. Заметнее всего качество картинки меняется тогда, когда на экране присутствуют водоёмы, другие водные поверхности или автомобильные стёкла, в которых можно увидеть качественные отражения.
Watch Dogs: Legion — экшен-игра от третьего лица с открытым миром. Legion — третья часть серии Watch Dogs и прямое продолжение Watch Dogs 2. Выход Watch Dogs: Legion на Xbox One, PS4 и ПК состоится 29 октября 2020 года. Для PS5 релиз намечен на 12 ноября, для Xbox Series X/S — 10 ноября.
Assassin’s Creed Valhalla и Far Cry 6 будут выдавать 4K в 60 FPS на PS5 и Xbox Series X
- 27 октября 2020
-
14:35
-
12:31
-
11:59
- 26 октября 2020
-
23:12
-
21:55
-
20:41
-
19:38
-
18:56
-
18:15
-
16:13
-
14:59
-
12:35
-
11:59
-
00:30
- 25 октября 2020
-
19:36
-
17:46
-
12:52
-
10:35
-
09:50
-
00:36
- 24 октября 2020
-
18:09
-
16:23
-
13:47
-
12:11
-
10:37
-
04:45
- 23 октября 2020
-
22:06
-
20:21
-
19:12
-
12:59
-
11:14
-
11:03
-
00:04
- 22 октября 2020
-
21:53
-
16:54
Партнерский контент