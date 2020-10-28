Разработчикам Cyberpunk 2077 посылают угрозы смертью из-за задержки игры

Ведущий дизайнер игры Cyberpunk 2077 Анджей Завадский сообщил, что разработчикам стали приходить сообщения с угрозами смертью.

«Я хочу затронуть одну вещь в отношении задержки Cyberpunk 2077. Я понимаю, что вы злитесь, разочарованы и хотите высказать своё мнение по этому поводу. Однако посылать разработчикам угрозы смертью абсолютно недопустимо и просто неправильно. Мы такие же люди, как и вы», — написал разработчик на своей странице в «Твиттере».

Напомним, вчера вечером, 27 октября, разработчики перенесли релиз игры на 10 декабря 2020 года. Это уже третий перенос игры с начала года. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, после чего её отложили до 17 сентября. Последней датой релиза значилось 19 ноября.

Как объясняет CD Project RED в своём объявлении, им нужно больше времени для тестирования игры на различных платформах. Оставшееся до выхода игры время команда потратит на патч первого дня, который должен пофиксить ошибки и улучшить общее качество игры.