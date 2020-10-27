Cyberpunk 2077 перенесли на 10 декабря

Cyberpunk 2077 не выйдет в ноябре. Разработчики перенесли релиз на 10 декабря 2020 года. Об этом было сообщено на странице игры в «Твиттере».

Это уже четвёртый перенос игры с начала года. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, после чего её отложили до 17 сентября. Последней датой релиза значилось 19 ноября. После того как разработчики сообщили, что игра ушла на золото, игроки и журналисты выразили уверенность, что переносов больше не будет. К сожалению, они ошибались. Новой датой релиза теперь значится 10 декабря 2020 года. В качестве причины разработчик привёл процесс тестирования девяти различных версий игры. Если вкратце: CD Project RED требуется больше времени для полировки игры и переноса её на все платформы.