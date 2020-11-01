Скала получил от Microsoft кастомную консоль Xbox Series X

Фотография американского рестлера, музыканта, певца и киноактёра Дуэйна Джонсона, известного также под псевдонимом Скала, с консолью Xbox Series X в руках появилась в сети. Отметим, что Скала держит в руках не обычную консоль, а кастомную. На ней есть автограф самого Джонсона, а также специальный логотип.

Фото можно посмотреть на странице WalkingCat в «Твиттере».

Вероятно, сделав особенную консоль для Скалы, компания Microsoft решила ещё раз подтвердить хорошие отношения с актёром. Ещё в 2001 году Джонсон участвовал в презентации оригинальной Xbox на одной сцене с Биллом Гейтсом.

Также не исключено, что уникальная версия консоли предназначена для какого-нибудь розыгрыша. Геймеры предполагают, что Скала разыграет устройство на мероприятии в день старта продаж Xbox Series X – 10 ноября.