Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Скала получил от Microsoft кастомную консоль Xbox Series X

Скала получил от Microsoft кастомную консоль Xbox Series X
Киберспорт / Другие игры 0

Фотография американского рестлера, музыканта, певца и киноактёра Дуэйна Джонсона, известного также под псевдонимом Скала, с консолью Xbox Series X в руках появилась в сети. Отметим, что Скала держит в руках не обычную консоль, а кастомную. На ней есть автограф самого Джонсона, а также специальный логотип.

Фото можно посмотреть на странице WalkingCat в «Твиттере».

Вероятно, сделав особенную консоль для Скалы, компания Microsoft решила ещё раз подтвердить хорошие отношения с актёром. Ещё в 2001 году Джонсон участвовал в презентации оригинальной Xbox на одной сцене с Биллом Гейтсом.

Также не исключено, что уникальная версия консоли предназначена для какого-нибудь розыгрыша. Геймеры предполагают, что Скала разыграет устройство на мероприятии в день старта продаж Xbox Series X – 10 ноября.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020