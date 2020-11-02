Немецкие СМИ: на PS5 будет доступно 712 Гб для игр, а не 664 Гб

Согласно новой утечке от немецких изданий и блогов, на PlayStation 5 будет доступно 712 Гб для игр. Эта информация полностью противоречит старым слухам. Напомним, в начале октября сообщалось, что пользователям под игры будет доступно 664 Гб.

Видео опубликовано на YouTube-канале 4Players.

Как уже давно известно, на PlayStation 5 будет установлен твердотельный накопитель объёмом в 825 Гб. Но до сих пор доподлинно неизвестно, сколько пространства на диске будет занимать пользовательский интерфейс. Если последний слух окажется правдой, то на него уйдёт всего 112 Гб. По мнению игроков, прокомментировавших новость, это не так уж и много.

Для сравнения, на Xbox Series X будет установлен твердотельный накопитель объёмом в 1 Тб. По информации журналистов, для установки игр пользователям будет доступно 802 Гб.