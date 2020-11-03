World of Tanks возглавила рейтинг самых прибыльных бесплатных игр на ПК в России

Самой прибыльной игрой среди бесплатных на ПК в первое полугодие 2020 года стала World of Tanks. К такому выводу пришли компании Wargaming и Superdata, которые проанализировали рынок и опубликовали исследование у себя в блоге. В топ-3 также вошли Counter-Strike: Global Offensive и Warface.

«CS:GO продолжает укреплять свои позиции в топе, обойдя Warface и Fortnite благодаря free-2-play-модели. В этом году в топ-10 вернулась hack&slash-игра Path of Exile за счёт обновления «Жатва» и сопутствующих ему внутриигровых событий. Карточная игра Hearthstone вылетела из топа в первом полугодии, но, скорее всего, наверстает упущенное во втором за счёт обновления режима «Поле Сражений», — сообщил аналитик Wargaming Алексей Румянцев.

Среди платных игр на ПК в России лидером оказалась Borderlands 3. Также в тройку лучших вошли DOOM Eternal и Red Dead Redemption 2. Из топа едва не вылетел некогда его лидер — PUBG, любители которого, по мнению Румянцева, теперь предпочитают Apex Legends и Call of Duty.