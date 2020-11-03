Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

World of Tanks возглавила рейтинг самых прибыльных бесплатных игр на ПК в России

World of Tanks возглавила рейтинг самых прибыльных бесплатных игр на ПК в России
Киберспорт / World of Tanks 0

Самой прибыльной игрой среди бесплатных на ПК в первое полугодие 2020 года стала World of Tanks. К такому выводу пришли компании Wargaming и Superdata, которые проанализировали рынок и опубликовали исследование у себя в блоге. В топ-3 также вошли Counter-Strike: Global Offensive и Warface.

«CS:GO продолжает укреплять свои позиции в топе, обойдя Warface и Fortnite благодаря free-2-play-модели. В этом году в топ-10 вернулась hack&slash-игра Path of Exile за счёт обновления «Жатва» и сопутствующих ему внутриигровых событий. Карточная игра Hearthstone вылетела из топа в первом полугодии, но, скорее всего, наверстает упущенное во втором за счёт обновления режима «Поле Сражений», — сообщил аналитик Wargaming Алексей Румянцев.

Среди платных игр на ПК в России лидером оказалась Borderlands 3. Также в тройку лучших вошли DOOM Eternal и Red Dead Redemption 2. Из топа едва не вылетел некогда его лидер — PUBG, любители которого, по мнению Румянцева, теперь предпочитают Apex Legends и Call of Duty.

Phasmophobia и Among Us продолжают лидировать в недельном чарте Steam
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020