Игрок Team Empire вместо выступления на турнире пошёл стричься — его исключили из команды

Менеджер команды Team Empire в дисциплине Valorant Максим Nirvana_sf Залилов сообщил, что игрока команды Вадима tian Филькина исключили из организации из-за его несерьёзного отношения к своей профессиональной деятельности. Последней каплей, как сообщает Максим, стало то, что Вадим отказался играть на турнире из-за записи в парикмахерскую.

«Исключение из рядов нашей команды произошло не только по причине отказа играть «рофло-турнир» из-за записи в парикмахерскую. Я бы сказал что это стало той самой «последней каплей» в череде красных флажков со стороны юного игрока. У «Тиана» пока нет понимания профессионального отношения к игре. Он готов играть, но не относится к поставленным задачам серьёзно. В связи с этим постоянно возникали проблемы с коммуникацией с другими членами команды. Также «Тиан» пока не готов всё своё время уделять игре, что сильно задерживает развитие остальной команды», — написал Максим на странице команды во «ВКонтакте».

Сам игрок прокомментировал своё увольнение так: «Причину кика я рассказал на стриме. Мой отказ играть «рофло-турнир», хотя я расписал причину невозможности его играть в 12:00, расценили как несерьёзное отношение к игре. И фкс на 50 тысяч рублей явно не тот турнир, который нужно 100% играть. И никто из игроков к кику не причастен, это не их решение».