Глава Xbox назвал PlayStation 5 слишком дорогой консолью

Руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер, управляющий брендом Xbox, посчитал, что PlayStation 5 — чересчур дорогая консоль.
«Я смотрю на определённые платформы, которые продают игры за $ 70 и консоли за $ 500 в Америке, и понимаю, что это очень большое вложение. Особенно для тех, кто не тратит на видеоигры целый день.
Когда мы создавали Xbox Series S и Xbox Series X, мы прежде всего думали о тех рынках, где цена является самым важным фактором», — приводит слова Спенсера La Vanguardia.
Стоимость PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. PS5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России PlayStation 5 можно будет приобрести на неделю позже — 19 ноября 2020 года. Консоли от Microsoft — Xbox Series X и Series S — поступят в продажу 10 ноября. Стоимость флагманской модели составляет 45 590 рублей, младшая модель продаётся за 26 990 рублей.
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